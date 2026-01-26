Курс евро подскочил почти на 1,23 рубля, доллар вырос почти на 9 копеек

Центральный Банк России с 27 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9315 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,91 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,0101 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2877 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 122,88 копейки.