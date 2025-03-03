Курс евро подскочил почти на 1,29 рубля, доллар окреп на 99 копеек

Центральный Банк России с 4 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1658 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,04 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,2497 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 99,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,8530 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 128,75 копейки.