Курс евро подскочил почти на 1,3 рубля, доллар подрос почти на 99 копеек

Центральный банк России с 27 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,5873 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 98,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,9526 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 127,33 копейки.