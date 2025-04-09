Курс евро подскочил почти на 1,32 рубля, доллар прибавляет почти 63 копейки

Центральный Банк России с 10 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6352 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,88 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,0923 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 62,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,0910 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 131,55 копейки.