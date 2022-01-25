Курс евро подскочил почти на 1,34 рубля, доллар укрепился почти на 1,28 рубля

Центральный банк России с 26 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 78,6422 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 127,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,9286 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 133,61 копейки.