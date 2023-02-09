Курс евро подскочил почти на 1,5 рубля, доллар подрос почти на 1,3 рубля

Центральный Банк России с 10 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 72,8949 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 131,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 78,3223 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 148,79 копейки.