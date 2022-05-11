Курс евро подскочил почти на 1,54 рубля, доллар подрос на 1,45 рубля

Центральный банк России с 12 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 68,8389 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 145,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,6314 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 153,51 копейки.