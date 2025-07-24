Курс евро подскочил почти на 1,55 рубля, доллар прибавил 41 копейку

Центральный Банк России с 25 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0652 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,59 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,8623 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 41,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,3362 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 154,65 копейки.