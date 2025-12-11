Курс евро подскочил почти на 1,56 рубля, доллар окреп на 1,44 рубля

Центральный Банк России с 12 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1867 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,23 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,3398 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 144,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,9384 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 155,78 копейки.