Курс евро подскочил почти на 1,56 рубля, доллар окреп на 1,44 рубля
Центральный Банк России с 12 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1867 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 22,23 копейки.
Официальный курс доллара в размере 79,3398 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 144,00 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,9384 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 155,78 копейки.
Последние комментарии
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
