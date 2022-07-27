Курс евро подскочил почти на 1,6 рубля, доллар подрос почти на 1,56 рубля

Центральный Банк России с 28 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2198 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 155,93 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,0032 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 159,64 копейки.