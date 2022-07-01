Курс евро подскочил почти на 1,72 рубля, доллар поднялся почти на 1,26 рубля

Центральный Банк России со 2 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 53,7676 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 125,53 рубля.

Официальный курс евро установлен в размере 56,3584 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 171,79 рубля.