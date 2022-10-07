Курс евро подскочил почти на 1,74 рубля, доллар вырос на 99 копеек

Центральный Банк России с 8 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,2475 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 99,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,9756 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 173,64 копейки.