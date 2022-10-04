Курс евро подскочил почти на 1,78 рубля, доллар вырос на 1,22 рубля

Центральный Банк России с 5 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,7913 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 122,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 56,1725 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 177,78 копейки.