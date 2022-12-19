Курс евро подскочил почти на 1,84 рубля, доллар укрепился почти на 1,74 рубля

Центральный Банк России с 20 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 66,3474 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 173,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6196 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 183,98 копейки.