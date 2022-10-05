Курс евро подскочил почти на 1,89 рубля, доллар вырос на 61 копейку

Центральный Банк России с 6 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,4043 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 61,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,0613 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 188,88 копейки.