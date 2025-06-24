Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 17:52
Курс евро подскочил почти на 1,9 рубля, доллар укрепился почти на 10 копеек
Центральный Банк России с 25 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9657 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,66 копейки.
Официальный курс доллара в размере 78,3892 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,69 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 91,7370 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 189,82 копейки.
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