Курс евро подскочил почти на 1,96 рубля, доллар потерял почти 17 копеек

Центральный Банк России с 4 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4818 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,40 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,3830 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 16,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,1608 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 195,64 копейки.