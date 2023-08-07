Курс евро подскочил почти на 2,22 рубля, доллар укрепился почти на 1,76 рубля

Центральный Банк России с 8 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,5668 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 175,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,0543 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 221,64 копейки.