Курс евро подскочил почти на 2,81 рубля, доллар вырос на 2,54 рубля

Центральный Банк России с 22 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0455 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 52,70 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,9595 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 254,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,2606 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 280,63 копейки.