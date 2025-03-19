Курс евро подскочил почти на 3,26 рубля, доллар вырос почти на 1,35 рубля

Центральный Банк России с 20 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4337 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 21,05 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,8487 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 134,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,8257 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 325,60 копейки.