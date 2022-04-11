Курс евро подскочил почти на 4,27 рубля, доллар укрепился почти на 4,31 рубля

Центральный банк России с 12 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 79,1596 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 430,95 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 85,9752 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 426,88 копейки.