Курс евро подскочил почти на 65 копеек, доллар вырос почти на 56 копеек

Центральный банк России с 22 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 64,3008 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 55,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4191 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 64,86 копейки.