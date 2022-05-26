Курс евро подскочил почти на 6,52 рубля, доллар подпрыгнул почти на 5,75 рубля

Центральный банк России с 27 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 62,0495 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 574,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 64,4392 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 651,82 копейки.