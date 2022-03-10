Курс евро подскочил почти на 6,52 рубля, доллар вырос на 4,29 рубля

Центральный банк России с 11 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 120,3785 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 429,38 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 132,9581 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 651,86 копейки.