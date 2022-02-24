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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.22 14:45

Курс евро подскочил почти на 6,89 рубля, доллар окреп почти на 6,51 рубля

Центральный банк России с 25 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 86,9288 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 650,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,7688 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 688,68 копейки.

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