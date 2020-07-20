Курс евро подскочил почти на 71 копейку, доллар подрос почти на 25 копеек

Центральный банк России с 21 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,9228 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 24,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,3902 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 70,81 копейки.