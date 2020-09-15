Курс евро подскочил почти на 78 копеек, доллар вырос на 47 копеек

Центральный банк России с 16 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,1884 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 47,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3614 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 77,95 копейки.