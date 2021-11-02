Курс евро подскочил почти на 79 копеек, доллар вырос на 39 копеек

Центральный банк России с 3 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 71,4783 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 39,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,9577 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 78,90 копейки.