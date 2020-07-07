Курс евро подскочил почти на 91 копейку, доллар вырос на 83 копейки

Центральный банк России с 8 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,1719 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 83,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,4676 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 90,95 копейки.