Курс евро подскочило почти на 1,19 рубля, доллар подрос почти на 1,01 рубля

Центральный банк России с 22 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,7671 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 100,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,3379 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 118,90 копейки.