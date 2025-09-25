Курс евро потерял почти 45 копеек, доллар снижается на 38 копеек

Центральный Банк России с 26 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7064 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,67 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,6069 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 38,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,1542 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 44,73 копейки.