Курс евро потерял почти на 7,31 рубля, доллар ослаб на 6,34 рубля

Центральный банк России с 8 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 76,2547 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 634,15 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 83,2930 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 730,68 копейки.