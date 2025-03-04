Курс евро прибавил 1,05 рубля

Центральный Банк России с 5 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1906 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,48 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,2448 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,9034 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 105,04 копейки.