Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 17:40
Курс евро прибавил 1,05 рубля
Центральный Банк России с 5 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1906 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,48 копейки.
Официальный курс доллара в размере 89,2448 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,49 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,9034 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 105,04 копейки.
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