Курс евро просел на 1,08 рубля, доллар потерял почти 75 копеек

Центральный Банк России с 25 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8263 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,99 копейки.

Официальный курс доллара в размере 86,5502рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 74,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,3758 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 108,40 копейки.