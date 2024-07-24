Мурманская область. Арктика (16+)24.07.24 17:50
Курс евро просел на 1,08 рубля, доллар потерял почти 75 копеек
Центральный Банк России с 25 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8263 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,99 копейки.
Официальный курс доллара в размере 86,5502рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 74,88 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 94,3758 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 108,40 копейки.
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Последние комментарии
В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
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Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
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