Курс евро просел на 1,09 рубля, доллар потерял почти 16 копеек
Центральный Банк России с 27 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1844 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,71 копейки.
Официальный курс доллара в размере 80,5268 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,74 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 93,3684 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 109,38 копейки.
