Курс евро просел на 1,1 рубля, доллар потерял почти 1 рубль

Центральный банк России с 22 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 70,9668 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 99,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,2499 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 114,03 копейки.