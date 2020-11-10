Курс евро просел на 1,1 рубля, доллар теряет 55 копеек

Центральный банк России с 11 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,3978 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 55,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3557 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 113,96 копейки.