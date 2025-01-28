Курс евро просел на 1,15 рубля, доллар вырос на 83 копейки

Центральный Банк России с 29 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4568 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,9558 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 83,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,5957 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 115,03 копейки.