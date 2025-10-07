Курс евро просел на 1,16 рубля, доллар снизился почти на 1,07 рубля

Центральный Банк России с 8 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3685 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 18,96 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,9349 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 106,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,6722 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 116,23 копейки.