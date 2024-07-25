Курс евро просел на 1,20 рубля, доллар потерял 1,14 рубля

Центральный Банк России с 26 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7408 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,4100 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 114,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,1711 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 120,47 копейки.