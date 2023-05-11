Курс евро просел на 1,26 рубля, доллар потерял почти 81 копейку

Центральный Банк России с 12 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 75,8846 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 80,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,8877 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 126,21 копейки.