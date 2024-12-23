Курс евро просел на 1,29 рубля, доллар потерял почти на 73 копейки

Центральный Банк России с 24 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,8254 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,43 копейки.

Официальный курс доллара в размере 101,6143 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 72,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,2512 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 129,32 копейки.