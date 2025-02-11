Курс евро просел на 1,3 рубля, доллар потерял почти 98 копеек

Центральный Банк России с 12 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,0258 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,63 копейки.

Официальный курс доллара в размере 95,8024 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 97,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,1953 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 130,38 копейки.