Курс евро просел на 1,41 рубля, доллар откатился почти на 1,08 рубля

Центральный Банк России с 21 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,9897 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,63 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,3438 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 107,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,5444 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 141,32 копейки.