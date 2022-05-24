Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар ослаб почти на 1,24 рубля

Центральный банк России с 24 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 56,9690 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 123,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,8705 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 151,46 копейки.