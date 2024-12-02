Курс евро просел на 1,51 рубля, доллар снизился почти на 57 копеек

Центральный Банк России с 3 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,6258 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,75 копейки.

Официальный курс доллара в размере 107,1758 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 56,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 112,8019 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 151,30 копейки.