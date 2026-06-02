Курс евро просел на 1,64 рубля, доллар укрепился почти на 1,01 рубля

Центральный Банк России с 3 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,7312 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,50 копейки.

Официальный курс доллара в размере 72,5597 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 100,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,6096 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 164,03 копейки.