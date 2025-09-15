Курс евро просел на 1,88 рубля, доллара теряет почти 1,31 рубля

Центральный Банк России с 16 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5949 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 23,14 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,0718 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 130,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,4502 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 188,02 копейки.