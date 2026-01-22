Курс евро просел на 1,93 рубля, доллар потерял почти 1,48 рубля

Центральный Банк России с 23 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8646 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,64 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,0382 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 147,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7898 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 193,13 копейки.