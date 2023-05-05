Курс евро просел на 2,09 рубля, доллар - на 1,79 рубля

Центральный Банк России с 6 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,8207 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 179,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,9073 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 209,13 копейки.